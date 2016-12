foto LaPresse Correlati La procura cambia strategia

Il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per Silvio Berlusconi imputato per rivelazione di segreto d'ufficio nel processo con al centro l'intercettazione Fassino-Consorte. Durissima la replica di Niccolò Ghedini, deputato Pdl e legale di Berlusconi: "La magistratura milanese sta assumendo atteggiamenti al di fuori dell'ordinario, destinati ad incidere pesantemente sulle elezioni".

Secondo il pm Romanelli, Paolo Berlusconi sarebbe stato il "regista" dell'operazione che portò alla pubblicazione della telefonata Fassino-Consorte su "Il Giornale", mentre Silvio Berlusconi sapeva che, la sera della vigilia di Natale del 2005, gli sarebbe stata fatta ascoltare da Roberto Raffaelli e Fabrizio Favata l'intercettazione non ancora depositata agli atti dell'indagine. "Silvio riceve a casa sua, sapendo chi riceve e perché", sintetizza il pm.



A dimostrazione del fatto che sapesse c'è anche la circostanza che "nessuno dei due ha denunciato" le pretese estorsive, durate "un lunghissimo periodo", da parte di Favata. Paolo invece "orchestra" l'operazione, "è lui che fissa l'appuntamento ad Arcore".



Ghedini: "La procura di Milano vuole influenzare le elezioni"

Appello Mediaset "incredibilmente già fissato", "pressioni" dei pm sul calendario del processo Ruby, richiesta di condanna per Unipol dopo aver chiesto l'archiviazione: la magistratura milanese sta assumendo atteggiamenti "al di fuori dell'ordinario, destinati ad incidere pesantemente sulle elezioni". E' il duro commento di Niccolò Ghedini, parlamentare Pdl e avvocato di Berlusconi. Per quanto riguarda la vicenda Unipol, "la Procura di Milano - si legge in una nota - nel processo dove si controverte sulla pubblicazione della telefonata Consorte-Fassino, ha improvvisamente mutato opinione e in piena campagna elettorale dopo aver chiesto l'archiviazione per il presidente Berlusconi, ne ha chiesto la condanna".



Una richiesta che, prosegue Ghedini - è ancora più incredibile ove si pensi che colui che aveva la disponibilità della conversazione ha ribadito che il presidente Berlusconi non l'ha neppure ascoltata, così come tutti hanno confermato la sua totale estraneità alla pubblicazione".



"Da anni si pubblicano le intercettazioni di Berlusconi"

"Fra l'altro è a dir poco assurdo che si chieda una condanna per il presidente Berlusconi quando sono anni che vengono pubblicate sue intercettazioni e verbali di interrogatori, coperti dal segreto di indagine, nel più totale disinteresse della magistratura".



"Tutti questi accadimenti - conclude Ghedini - sembrano davvero al di fuori dall'ordinario e sono comunque destinati ad incidere pesantemente sul risultato elettorale. La prosecuzione dei processi, che non potrà che spettacolarizzare le tesi accusatorie, sembra preludere a decisioni di condanna che, di fronte a giudici super partes, sarebbero giuridicamente impossibili. Gli organi preposti dovrebbero urgentemente intervenire per riportare a normalità una situazione davvero eccezionale che anche a Milano, il che è tutto dire, è senza precedenti".



Sentenza per gennaio?

La sentenza è attesa per gennaio. Le difese di Silvio e Paolo Berlusconi parleranno il 10 gennaio, ma è difficile che per quella data possa arrivare la sentenza. I giudici però potrebbero entrare in camera di consiglio nell'udienza già fissata del 17. Per febbraio, invece, potrebbe arrivare la sentenza nel processo Ruby per Berlusconi e per marzo il verdetto d'appello sul caso Mediaset.