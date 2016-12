Disagi Trenord, class action del Codacons Richiesto maxi risarcimento di 3.650 euro

foto Dal Web 13:24 - Risarcimento di 3.650 euro a passeggero. E' la richiesta che avanzerà il Codacons nella class action contro Trenord, società di trasporto regionale lombardo, dopo la settimana di caos innescato dall'introduzione del nuovo sistema informatico di gestione turni. Potranno partecipare alla class action tutti i passeggeri coinvolti nelle giornate interessate (10/14 dicembre, secondo Codacons). Chiesta la restituzione del biglietto o dell'abbonamento. - Risarcimento di 3.650 euro a passeggero. E' la richiesta che avanzerà il Codacons nella class action contro Trenord, società di trasporto regionale lombardo, dopo la settimana di caos innescato dall'introduzione del nuovo sistema informatico di gestione turni. Potranno partecipare alla class action tutti i passeggeri coinvolti nelle giornate interessate (10/14 dicembre, secondo Codacons). Chiesta la restituzione del biglietto o dell'abbonamento.

Il risarcimento chiesto, che ammonta ad almeno 3.650 euro, è così suddiviso: 2000 euro per i danni non patrimoniali (biologici e/o morali e/o esistenziali) subiti dagli attori, 500 euro per ciascun attore per le violazioni delle condizioni generali di trasporto, della normativa nazionale e comunitaria.



E ancora: 500 euro per ogni treno soppresso ovvero per ogni ritardo superiore ai 90 minuti, 500 euro per le condizioni di viaggio, di attesa, di mancanza di assistenza e di mancanza di informazione subite dai medesimi dal giorno 9 dicembre 2012 e per tutta la settimana sino al 14 dicembre, 150 euro per ogni ora di lavoro perduta a causa dei fatti descritti in narrativa.