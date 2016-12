foto Ansa 11:14 - Salgono a venti le donne che Sameh El Melegy, egiziano di 28 anni, aggrediva e cercava di violentare a Milano. La Procura ha chiesto il giudizio immediato dopo diverse nuove denunce. L'uomo seguiva sempre un identico copione: si avvicinava alle vittime, di età compresa tra i venti e i cinquanta anni, scendeva dalla bici, chiedeva una sigaretta, le spingeva a terra e tentava di abusare di loro. - Salgono a venti le donne che Sameh El Melegy, egiziano di 28 anni, aggrediva e cercava di violentare a Milano. La Procura ha chiesto il giudizio immediato dopo diverse nuove denunce. L'uomo seguiva sempre un identico copione: si avvicinava alle vittime, di età compresa tra i venti e i cinquanta anni, scendeva dalla bici, chiedeva una sigaretta, le spingeva a terra e tentava di abusare di loro.

L'uomo, irregolare, senza precedenti penali alle spalle, era stato fermato l'11 luglio scorso, per tre casi. Con il proseguire delle indagini i casi sono però saliti a 20. Secondo l'accusa il 28enne individuava la sua vittima di notte o alle prime ore del mattino e la aggrediva per lo piu' alle spalle.



Un importante fattore di riconoscimento, per gli inquirenti, è stata proprio la bicicletta con cui le seguiva che aveva una particolarità sul parafango. Gli episodi sono tutti relativi al 2012, ma le indagini hanno portato anche a contestargli un caso avvenuto a San Donato due anni fa.