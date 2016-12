foto LaPresse 19:01 - L'ex capo della mala milanese, Renato Vallanzasca, condannato a quattro ergastoli e 260 anni di carcere, tuttora detenuto in regime di lavoro eterno nel carcere di Bollate, dal 1 dicembre lavora nella più antica ricevitoria d'Italia, nel centro di Milano. A rivelarlo è il settimanale "Oggi", che mostra il Bel Renè mentre controlla le schedine e procede alle giocate. - L'ex capo della mala milanese, Renato Vallanzasca, condannato a quattro ergastoli e 260 anni di carcere, tuttora detenuto in regime di lavoro eterno nel carcere di Bollate, dal 1 dicembre lavora nella più antica ricevitoria d'Italia, nel centro di Milano. A rivelarlo è il settimanale "Oggi", che mostra il Bel Renè mentre controlla le schedine e procede alle giocate.

L'ex bandito della Comasina, da 38 anni in carcere, si rivolge pochissime parole al cronista: ''E' un bel posto, non voglio perderlo. Le chiedo di non farmi domande. Se parlo mi cacciano. Mi è già capitato. Non posso più permettermelo''.



Vallanzasca, che in passato si è più volte rivolto ai giovani chiedendo di non essere in nessun modo mitizzato o imitato, nel marzo 2010 aveva lavorato in una pelletteria, poi in una ditta informatica, infine, nell'estate scorsa, in una boutique di Sarnico, sul Lago d'Iseo.



Impiego che aveva perso a causa delle polemiche suscitate dalla sua presenza nella provincia di Bergamo, a poca distanza da Dalmine, dove nel 1977 in un conflitto a fuoco furono uccisi due poliziotti.