foto Ansa 19:06 - Antonio Tomassini (Pdl), presidente della Commissione Sanità del Senato, risulta indagato nell'ambito del caso delle convenzioni concesse dalla Regione Lombardia ad alcune strutture sanitarie private. A Tomassini, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato inviato un avviso di garanzia. - Antonio Tomassini (Pdl), presidente della Commissione Sanità del Senato, risulta indagato nell'ambito del caso delle convenzioni concesse dalla Regione Lombardia ad alcune strutture sanitarie private. A Tomassini, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, è stato inviato un avviso di garanzia.

I finanzieri del Nucleo di Polizia tributaria di Varese hanno effettuato perquisizioni domiciliari in abitazioni e uffici, acquisendo diversi documenti nell'assessorato alla Sanità della Regione Lombardia. Indagato anche il direttore generale della Sanità lombarda, Luigi Lucchina. Gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione e concussione.



Tomassini: "Sono sereno"

"Ho appreso dalla stampa di essere indagato nell'ambito di una indagine. Sono sereno - è quanto si legge in una una nota di Tomassini - ed attendo con fiducia di essere ascoltato al più presto dalla magistratura al fine di chiarire la mia posizione e di dimostrare la mia estraneità. Da questo momento sarà il mio legale a instaurare con i magistrati i contatti utili a consentir loro di far luce sui fatti".



Cinque gli indagati dalla procura di Varese

Sono cinque gli indagati dalla Procura di Varese nell'inchiesta riguardante presunte tangenti nella Sanità lombarda. Con le accuse, a vario titolo, di corruzione e concussione oltre a Tomassini, sono stati iscritti nel registro degli indagati la segretaria di Tomassini, il direttore generale della Sanità della Regione Lombardia, Carlo Lucchina, e gli imprenditori varesini Antonello e Sandro Polita