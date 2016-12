foto LaPresse

- Il sindaco di Berlingo (Brescia) è deceduto nel pomeriggio in seguito ad un terribile incidente domestico avvenuto ieri. Mentre tentava di scavalcare il cancello di casa, Dario Ciapetti, 47 anni, è scivolato forse per il ghiaccio e la ringhiera gli si era conficcata nell'ascella, recidendo un'arteria. Il delicato e lungo intervento chirurgico cui era stato sottoposto all'ospedale di Chiari non è bastato a salvargli la vita.