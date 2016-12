Omicidio nel Milanese, uccisa una 50enne

foto Carabinieri 00:30 - Una donna di 50 anni, Loredana Boscani, è stata uccisa a Rozzano (Milano): il cadavere è stato scoperto all'interno dell'appartamento in cui viveva con la madre invalida. La donna, un'operaia, sarebbe stata colpita alla testa con un corpo contundente. Ad avvertire i carabinieri è stata una vicina che ha notato la porta di casa della vittima aperta. Da un primo sopralluogo l'appartamento è apparso in ordine e senza segni di effrazione. - Una donna di 50 anni, Loredana Boscani, è stata uccisa a Rozzano (Milano): il cadavere è stato scoperto all'interno dell'appartamento in cui viveva con la madre invalida. La donna, un'operaia, sarebbe stata colpita alla testa con un corpo contundente. Ad avvertire i carabinieri è stata una vicina che ha notato la porta di casa della vittima aperta. Da un primo sopralluogo l'appartamento è apparso in ordine e senza segni di effrazione.

L'anziana madre era nella stanza accanto

Il corpo è stato trovato a terra, in cucina, con la testa fracassata da un oggetto pesante, segni di strangolamento sul collo e una grossa macchia di sangue sul pavimento. Nella stanza accanto c'era dl'anziana madre costretta a letto per motivi di salute. Quest'ultima, ascoltata per quanto possibile dai militari, non è stata in grado di fornire elementi utili e ha riferito di non aver sentito nulla né prima né dopo l'aggressione.



Una vita apparentemente senza ombre

La morte dell'operaia assume i contorni del giallo. Tutti descrivono Loredana come una donna riservata, morigerata, senza marito, dedita alla cura della madre ultraottantenne. Nessuna ombra, apparentemente. Spesso nel pomeriggio era fuori casa per lavoro ma oggi cominciava la sua cassa integrazione e non era praticamente uscita.



La vittima ha aperto al suo assassino

In attesa dell'autopsia che stabilirà le cause del decesso, i carabinieri della compagnia di Corsico cercano di ricostruire le ultime ore della donna attraverso il racconto dei vicini. Al momento non è emerso nulla di particolare. Sulla porta di casa, comunque, non c'erano tracce di effrazione. Ad indicare probabilmente che la vittima conoscesse il suo assassino o gli abba aperto la porta per qualche motivo. In casa non mancava nulla, quindi chi l'ha uccisa non aveva intenzione di rubare (e allora si deve scavare nella vita della donna), oppure è stato sorpreso da Loredana Boscani, e dopo l'omicidio ha pensato solo di scappare. Potrebbe essere anche stato un tentativo di furto nell'appartamento dove il ladro credeva di non trovarla non sapendo che proprio da oggi entrava in cassa integrazione e non si sarebbe recata al lavoro.