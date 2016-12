Milano, giudice sfratta la vicina rumorosa

foto LaPresse 09:55 - E' stata sfrattata dalla propria casa perché ossessionava i vicini di casa. La decisione è di un giudice milanese che ha interpretato in maniera "estensiva" la legge sui maltrattamenti in famiglia. La donna, 40 anni, aveva ricevuto l'invito dai propri dirimpettai di abbassare il volume della tv. La risposta? Insulti e minacce, anche gravi. Ora è stata costretta per due mesi ad andare via di casa. - E' stata sfrattata dalla propria casa perché ossessionava i vicini di casa. La decisione è di un giudice milanese che ha interpretato in maniera "estensiva" la legge sui maltrattamenti in famiglia. La donna, 40 anni, aveva ricevuto l'invito dai propri dirimpettai di abbassare il volume della tv. La risposta? Insulti e minacce, anche gravi. Ora è stata costretta per due mesi ad andare via di casa.

"Vaff..., voi del quinti pano siete morti, se vi incontro vi ammazzo". Questi uno dei tanti insulti rivolti, racconta Il Corriere della Sera, alla povera coppia disperata per i continui rumori provenienti dall'appartamento dei vicini, in uno dei tanti edifici della periferia milanese, zona Mecenate.



Croci accanto ai cognomi

La situazione poi peggiora dopo che la questione è discussa nell'assemblea di condominio. Appaiono croci accanto ai loro nomi, altre scritte minacciose e addirittura sms dal tono "ti faccio cieco, non è uno scherzo".



A questo punto, la coppia cade in depressione, vanno dallo psicologo ma soprattutto evitano di uscire di casa per non incrociare i temuti e aggressivi vicini. La 40enne viene indagata per stalking (cioè atti persecutori) e qui la giudice per le indagini preliminari decide di applicare una misura solitamente circoscritta ai reati commessi in famiglia.

Sfratto, quindi, per due mesi: la donna starà a casa della madre. Dal tribunale fanno notare che il provvedimento è meno punitivo di altri (come il divieto di residenza addirittura nel Comune o il carcere) e quindi più favorevole all'indagata.