foto Dal Web

17:20

- E' ancora caos in Lombardia per la circolazione dei treni gestiti dalla società Trenord. Ai disagi che proseguono da una settimana e che derivano dall'utilizzo di un nuovo software per la gestione dei treni, si aggiunge lo sciopero dei macchinisti del sindacato Orsa. A Milano, nella stazione di Cadorna, la principale di Trenord, il quadro che appare ai viaggiatori è il seguente: banchine di accesso ai convogli chiuse al pubblico e treni soppressi.