- L’industria discografica è in crisi, ma, secondo quanto riporta il “Corriere della Sera”, sembra che la Regione Lombardia sostenesse l’acquisto dia album di Bob Jovi. Il leghista Massimiliano Orsatti, infatti, avrebbe comprato, scrive il quotidiano di Via Solferino, cd musicali dell’artista. Ma non è tutto qui.

TELECAMERE HD

Gianluca Colucci, consigliere Pdl, avrebbe messo in nota spese una videocamera Hd, una card memoria aggiuntiva, software e materiale d’uso e trasporto.

PRANZI GENEROSI

Giuseppe Angelo Giammario non solo ha usto la dicitura corsa non specificata per farsi rimborsare 315 viaggi in taxi, ma ha speso, nel 2008, 1.125 euro per sfamare 44 persone.

RICARICHE A PROFUSIONE

Una vigiglia di Natale, Giulio Boscagli (Pdl) si regalò una ricarica di 250 euro. Gianluca Rinaldin, invece tra l'11 e il 16 maggio 2009 si era portato a casa un MacBook e un Ipad, spendendo più di 1800 euro.