15:24

- Prenderà il via il 18 gennaio il processo d'appello per i diritti tv Mediaset che, tra gli altri, vede imputato per frode fiscale Silvio Berlusconi. In primo grado Berlusconi era stato condannato a quattro anni di reclusione. Il programma del processo d'appello prevede cinque udienze, l'ultima delle quali è stata fissata il primo marzo.