foto LaPresse

14:45

- Renzo Bossi chiedeva rimborsi al gruppo consiliare della Lega Nord per Red Bull, sigarette e videogiochi acquistati da Mediaworld. Tra i rimborsi, inoltre, figurano scontrini all'Autogrill. E' quanto emerge dagli atti dell'inchiesta milanese sui costi della politica, che coinvolge una quarantina di consiglieri della Regione Lombardia. Un altro leghista, Cesare Bossetti, ha chiesto rimborsi per 15mila euro nel 2011 per acquisti in pasticceria.