11:11 - Alessandro Sallusti è stato assolto dall'accusa di essere evaso dai domiciliari disposti per la condanna definitiva a 14 mesi di carcere per diffamazione. Il processo per direttissima a carico del direttore de "Il Giornale" è finito stamani. Sallusti è apparso commosso dopo la sentenza di assoluzione. Il pm Piero Basilone aveva chiesto per lui la condanna a 6 mesi e 20 giorni di carcere.

Il giudice ha assolto il giornalista perché "il fatto non sussiste". "Non e' mai stata violata nessuna norma - ha commentato Ignazio La Russa, che ha difeso Sallusti insieme all'avvocato Valentina Ramello - Sallusti era insieme agli operatori della polizia giudiziaria".



I difensori di Sallusti avevano chiesto l'attenuante per fatti di particolare valore morale che, comunque, il pm non aveva ritenuto di accogliere. L'assoluzione fa decadere anche la sospensione per Sallusti dall'ordine dei giornalisti.



Resta la condanna definitiva a 14 mesi di carcere per il reato di diffamazione. Alcuni parlamentari, ha detto La Russa, stanno promuovendo una raccolta di firme per chiedere la grazia al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tra questi c'è lo stesso la Russa. La raccolta firme è stata promossa dal capo ufficio stampa del Pdl, Luca D'Alessandro.