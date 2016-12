foto Tgcom24

10:35

- La neve che sta scendendo copiosa sul Nord Italia potrebbe causare limitazioni di traffico in diversi aeroporti. Lo afferma l'Alitalia precisando che i voli della compagnia, da e per questi scali, possono "subire ritardi consistenti e in taluni casi anche cancellazioni". Alitalia invita i suoi clienti a contattare il call center (800650055) o a verificare lo stato del volo, prima di recarsi in aeroporto.