foto Ansa

09:14

- Al termine di un'indagine nel settore dell'assegnazione degli alloggi e dei contributi per gli affitti agevolati, la guardia di finanza di Bergamo ha denunciato venti persone tra dirigenti, funzionari e pubblici ufficiali. Su 224 assegnazioni di alloggi in deroga sottoposte a controllo nel periodo 2006-2011 ben 137 (pari al 61%) sono risultate irregolari per gravi carenze o assoluta mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi.