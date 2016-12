Continuano le intense nevicate sul nord Italia. Precipitazioni intense, anche in pianura, in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana. La Protezione Civile: "Allerta meteo dal Friuli alle Marche". A Milano, dopo una breve pausa, sono ritornati i fiocchi: si superano i 10 cm di neve. Disagi anche a Genova.

00:46 Bolzano, allerta frana: 32 evacuati

Resta alto il livello di attenzione per uno smottamento nel comune di Badia: dopo che la terra ha iniziato a franare nelle frazioni Sottru e Anvì tra Badia e La Villa, si è resa necessaria l'evacuazione di 32 persone. Il materiale franoso si muove dal pendio a una velocità di 10-15 metri all'ora in direzione del rio Gadera. Quattro case risultano seriamente danneggiate, l'area colpita misura circa 40 ettari.

18:58 Aereoporti, Malpensa e Linate operativi

La situazione negli aeroporti di Milano è tornata alla normalità dopo 18 ore di nevicata ininterrotta. "Gli aeroporti di Milano di Linate e Malpensa - scrive in una nota Sea, la società che gestisce i due scali - sono sempre stati operativi grazie alla task-force antineve di (circa 300 uomini fra Linate e Malpensa e 200 mezzi). I disagi sono stati contenuti e comunque nella normalità di una situazione meteo eccezionale".

17:29 Allerta meteo dal Friuli alle Marche

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un nuovo "avviso di condizioni meteorologiche avverse". L'avviso prevede, "dalla sera di oggi, piogge diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Friuli-Venezia Giulia, sui settori appenninici dell'Emilia-Romagna e sull'alta Toscana. Sono attesi inoltre venti forti da sud-ovest, con raffiche di burrasca, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche".

15:55 Allerta meteo in Toscana

Allerta meteo a partire dalla mezzanotte di stasera fino alle 22 di domani, sabato 15 dicembre, per mareggiate, pioggia e vento forte nella parte settentrionale della Toscana e sulla costa (province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Prato, Pistoia, Firenze e Siena). L'avviso di criticità moderata, emesso dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale (Soup), si basa sulle previsioni di piogge diffuse dalle 18 di oggi a domani sera sulle zone nord della regione, intense e persistenti soprattutto sui rilievi della Versilia, Lunigiana, Garfagnana e Appennino pistoiese.

15:46 La nevicata costa alle imprese 85 mln

La nevicata di queste ore per la Camera di Commercio di Monza e Brianza sta già causando i primi danni al sistema imprenditoriale del territorio, con perdite stimate in oltre 85 milioni di euro per la sola Lombardia, imputabili soprattutto ai costi per il trasporto ritardato, o bloccato, delle merci (oltre 62 milioni di euro). E' quanto emerge da una stima dell'Ufficio studi dell'ente camerale sulla base dei dati Registro Imprese, Aci, Istat. Dalle analisi si evince che le perdite dovute ai ritardi o al mancato arrivo delle persone sul posto di lavoro sono stimate in più di 23 milioni di euro. Un danno che si concentra soprattutto sulle attività imprenditoriali dell'area metropolitana di Milano e Monza e Brianza, che da sole risentono della nevicata per oltre 30 milioni di euro.

15:15 Genova, stop circolazione a "due ruote"

Circolazione vietata a Genova per i veicoli a due ruote, dalle 14 di oggi fino alle 12 di domani, a causa della possibile formazione di ghiaccio sulle sedi stradali. Lo ha disposto il comitato di protezione civile del comune, riunito dalle 3.30 di questa mattina per far fronte alla bufera di neve che ha interessato la città, provocando pesanti disagi al traffico.

14:25 Polizia stradale tamponata per il ghiaccio in Liguria

Una pattuglia della polizia stradale è stata lievemente tamponata sull'A10 tra Albenga e Andora mentre effettuava controlli per la presenza di lastre di ghiaccio sulla la carreggiata.

13:38 Milano, viabilità regolare

Prosegue a Milano, il "piano neve" coordinato dal Comune con Protezione civile comunale, Amsa e Polizia locale. Dalle 23.30 di ieri è operativo senza sosta il CoC (Centrale Operativa Comunale) per monitorare e dirigere tutte le attività attraverso le telecamere della città, il sistema Gps di Amsa e il coordinamento degli operatori sul territorio. "Grazie al tempestivo e coordinato intervento di stanotte - scrive il Comune in una nota - non si evidenziano situazioni di particolare criticità sulle strade e già da qualche ora l'attenzione si concentra soprattutto su marciapiedi e scivoli pedonale al fine di ridurre i disagi per i pedoni".

13:26 Aeroporto di Verona, ritardi e voli cancellati

Disagi, con cancellazione voli e ritardi, all'aeroporto "Catullo" di Verona-Villafranca a causa delle nevicate. La società di gestione dello scalo ha comunicato che l'operatività dello scalo è limitata dalle 6 di questa mattina. Sono in attività i mezzi di sgombero neve, impegnati da diverse ore per ripristinare la funzionalità dello scalo. La neve ha provocato 23 cancellazioni di voli.

13:09 Allerta in Piemonte, l'Anas raddoppia i mezzi spargisale

Continua a nevicare su diverse zone del Piemonte. Per consentire la circolazione delle auto, l'Anas ha raddoppiato i turni dei mezzi spargisale e spazzaneve lungo le principali arterie. Al momento è prevista la sospensione della circolazione a tutte le categorie di veicoli da Argentera, dove nella mattinata si è registrata una slavina, fino al confine di Stato sulla strada statale 21 del Colle della Maddalena. Neve anche in pianura. Anas raccomanda la massima prudenza a chi si mette in viaggio nel corso del pomeriggio e della serata di oggi per il rischio ghiaccio.

12:05 Genova, nell'entroterra caduti 15-20 cm neve

Nell'entroterra e nelle vallate del Genovese sono caduti 15-20 centimetri di neve e sono entrati in azione spazzaneve e spargisale della Provincia.

10:32 Caselle, scatta il piano neve in aeroporto

Scatta il piano neve all'aeroporto di Caselle Torinese. Lo scalo, nonostante le precipitazioni, è regolarmente aperto e finora non si registrano ritardi o cancellazioni. Dirottato sull'aeroporto del capoluogo piemontese un volo Easy Jet partito da Berlino e diretto a Malpensa.

10:23 Cancellati 18 voli in partenza da Orio al Serio

Sono 18 i voli in partenza dall'aeroporto di Orio al Serio-Bergamo cancellati nella prima fascia mattutina. Mentre altri hanno subito ritardi. A partire dalle 9,30 i voli hanno ripreso a decollare quasi normalmente. Lo comunica la società Sacbo che gestisce lo scalo.

10:16 Nevica su 1.000 km di rete autostradale

Autostrade per l'Italia comunica che sta nevicando su 1.000 km della propria rete viaria. La società ha messo in campo 500 mezzi e 1.500 uomini su tutto il territorio coinvolto.

10:11 Alitalia: "Possibili ritardi o cancellazioni"

La neve puù causare diversi ritardi consistenti ed in alcuni casi anche cancellazioni al traffico in diversi aeroporti del nord Italia. Lo afferma l'Alitalia invitando i clienti a contattare il call center (800650055) o a verificare lo stato del volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito www.alitalia.com, o attraverso le App Alitalia per iPhone, iPad, Blackberry e Windows Phone.

