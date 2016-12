foto Ansa

00:40

- Il cadavere di un marocchino, picchiato e ucciso a coltellate, è stato trovato in un appartamento di Adrara San Martino, nella Bergamasca. L'immigrato, 42 anni, era sdraiato sul letto al primo piano di un'abitazione dove non abitava. A trovarlo è stata la padrona di casa, che pare volesse cambiare la serratura dell'appartamento proprio per il continuo viavai di extracomunitari. I carabinieri stanno cercando alcuni connazionali della vittima.