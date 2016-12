Milano, ragazza violentata per tre giorni

foto Ansa 20:46 - Una donna marocchina di 20 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stata segregata in una casa e violentata per tre giorni a Milano. La giovane è stata notata da un passante. Soccorsa, ha raccontato di essere scappata dall'auto del suo aguzzino, che l'ha tenuta prigioniera in un appartamento. Ora è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangiagalli. Sul caso indaga la polizia. - Una donna marocchina di 20 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stata segregata in una casa e violentata per tre giorni a Milano. La giovane è stata notata da un passante. Soccorsa, ha raccontato di essere scappata dall'auto del suo aguzzino, che l'ha tenuta prigioniera in un appartamento. Ora è ricoverata in stato di shock alla clinica Mangiagalli. Sul caso indaga la polizia.

A chiamare la polizia è stato un uomo che l'ha notata in una via della zona est della città, ferita e in stato confusionale. Quando sono giunti i soccorsi la ventenne ha raccontato la sua drammatica storia. Le indagini sono in corso, ma al momento la ragazza non sembra in grado di riferire i particolare del sequestro o dell'aggressore.