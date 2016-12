foto Ansa 17:41 - Multa al padre anaffettivo che non costruisce "rapporti significativi" con i figli anche dopo la separazione. La Cassazione ha convalidato così una condanna nei confronti di un padre 55enne per violazione degli obblighi di assistenza e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minorenni. Per queste mancanze, l'uomo era stato condannato a sei mesi e ottocento euro di multa dalla Corte d'appello di Milano (aprile 2011). - Multa al padre anaffettivo che non costruisce "rapporti significativi" con i figli anche dopo la separazione. La Cassazione ha convalidato così una condanna nei confronti di un padre 55enne per violazione degli obblighi di assistenza e per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minorenni. Per queste mancanze, l'uomo era stato condannato a sei mesi e ottocento euro di multa dalla Corte d'appello di Milano (aprile 2011).

Inutile il ricorso del padre in Cassazione, volto a dimostrare che era stata la ex moglie a contrastare i suoi rapporti con i figli. La tesi difensiva è stata respinta e a Piazza Cavour hanno fatto notare che "l'addebito oggettivamente pacifico, di non avere coltivato rapporti significativi con i figli, non è stato efficacemente contrastato".



Del resto, annotano ancora i supremi giudici, l'uomo si "guarda bene dal fornire la prova di un concreto attivarsi per garantire la figura paterna ai figli". Quanto alla lamentata difficoltà economica da parte dello stesso R. A. in seguito al suo trasferimento da Milano a Messina, la Cassazione dice che "è mancata la prova dell'indigenza effettiva". Ecco quindi motivata la bocciatura del ricorso.