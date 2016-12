foto Ansa Correlati Milano, donna uccisa a coltellate 17:10 - Ha ucciso la moglie dell'amante, ma è stata condannata a 14 anni di reclusione nonostante il pm ne avesse chiesti trenta. Vittoria Orlandi, 29 anni, specializzanda in Neurochirurgia, era stata fermata a novembre con l'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie dell'uomo con cui aveva una relazione. E il gup ha optato per una pena molto più leggera rispetto alla richiesta. - Ha ucciso la moglie dell'amante, ma è stata condannata a 14 anni di reclusione nonostante il pm ne avesse chiesti trenta. Vittoria Orlandi, 29 anni, specializzanda in Neurochirurgia, era stata fermata a novembre con l'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie dell'uomo con cui aveva una relazione. E il gup ha optato per una pena molto più leggera rispetto alla richiesta.

Secondo quanto si è appreso, il magistrato ha infatti ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche e del fatto che l'imputata abbia risarcito marito e figlia della vittima sulle aggravanti. Per la donna a chiedere 30 anni in rito abbreviato era stato il pm Francesca Celle.



La vittima, Patrizia Reguzzelli, 58 anni, moglie del medico che fu amante della giovane fino a settembre precedente, era stata uccisa con un coltello nel parcheggio di Pioltello (Milano). La Orlandi, detenuta nel carcere di San Vittore, era presente in aula durante la lettura della sentenza, e dopo la decisione del giudice è scoppiata in lacrime ed è uscita.