Firme false, a giudizio Guido Podestà

foto LaPresse 15:49 - Il gup di Milano Stefania Donadeo ha rinviato a giudizio il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, nell'ambito del procedimento relativo a presunte firme false a sostegno del listino Formigoni e della lista Pdl per le regionali 2010. Oltre a Podestà (accusato di falso ideologico quale coordinatore lombardo del Pdl) andranno a processo altre quattro persone. La prima udienza è fissata per il 4 marzo. - Il gup di Milano Stefania Donadeo ha rinviato a giudizio il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, nell'ambito del procedimento relativo a presunte firme false a sostegno del listino Formigoni e della lista Pdl per le regionali 2010. Oltre a Podestà (accusato di falso ideologico quale coordinatore lombardo del Pdl) andranno a processo altre quattro persone. La prima udienza è fissata per il 4 marzo.

Il gup Donadeo ha rinviato a giudizio anche i quattro consiglieri provinciali milanesi Massimo Turci, Barbara Calzavara, Nicolò Mardegan e Marco Martino.



L'inchiesta della procura di Milano riguarda la presentazione delle liste elettorali regionali "Per la Lombardia" e provinciali del Popolo della Libertà "Berlusconi per Formigoni", per le ultime elezioni regionali che si sono svolte in Lombardia nel 2010. Le firme considerate false dagli inquirenti sono 926 e, stando alle indagini, sono state riconosciute come false dalle persone sentite, il cui nome risultava messo a sostegno della lista ma che hanno affermato di non aver mai firmato.



Podestà "promotore del falso ideologico"

Podestà sarebbe stato tirato in ballo da Clotilde Strada, che all'epoca dei fatti era la responsabile della raccolta firme del Pdl, e che ha raggiunto un accordo con la procura per un patteggiamento a 18 mesi (che dovraà essere ratificato dal gup il prossimo 8 gennaio). Il presidente della Provincia di Milano, Guido Podestà, nel provvedimento di chiusura inchiesta era indicato come il "promotore" del falso ideologico. Il reato è contestato come pluri-aggravato e continuato. Le aggravanti riguardano il fatto che le firme contestate sono piu' di 900 e che sarebbe stato commesso in concorso con più di cinque persone.