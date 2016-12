foto Dal Web Correlati Trenord, lo sfogo dei pendolari 08:34 - Nonostante gli interventi tecnici e organizzativi attuati ieri e continuati per tutta la notte, anche oggi sulla rete ferroviaria di Trenord potranno verificarsi ritardi e cancellazioni dei treni. Lo annuncia la società sul sito internet invitando i passeggeri a prestare particolare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni. - Nonostante gli interventi tecnici e organizzativi attuati ieri e continuati per tutta la notte, anche oggi sulla rete ferroviaria di Trenord potranno verificarsi ritardi e cancellazioni dei treni. Lo annuncia la società sul sito internet invitando i passeggeri a prestare particolare attenzione agli annunci sonori nelle stazioni.

In un comunicato sul sito, Trenord precisa che le difficoltà odierne sono dovute al permanere dei problemi al software che rendono necessari nuovi interventi al fine di migliorare la fluidità della circolazione.



"Per quanto riguarda la segnalazione di molti clienti in merito alla mancanza di informazioni in stazione a bordo treno e online - spiega Trenord - si tratta di una delle conseguenze del problema informatico di questi giorni. In gran parte dei casi, infatti, la verifica della corretta attribuzione del personale (macchinista e capotreno) ad ogni singolo treno, necessaria affinché la corsa possa essere operata, avviene immediatamente a ridosso della partenza. Questo rende di fatto impossibile una tempestiva ed adeguata comunicazione di servizio ai passeggeri, ai quali rinnoviamo le nostre scuse".