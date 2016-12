foto Dal Web

00:31

- Proseguono i disagi per i passeggeri di Trenord, con numerose soppressioni e ritardi che superano abbondantemente la mezz'ora. Alla stazione di Monza, per esempio, stazione che serve diverse linee regionali e che collega Milano con Como, Lecco, Sondrio e Bergamo dei dieci treni che figurano sul tabellone, tre sono stati cancellati e gli altri portano decine di minuti di ritardi. Non sono annunciate corse autobus sostitutive.