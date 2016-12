foto LaPresse Correlati Facci "mascherato" da Sallusti alla Scala 17:19 - Il direttore de "Il Giornale", Alessandro Sallusti, è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Grazie colleghi", ha scritto il giornalista condannato per diffamazione e che attualmente si trova agli arresti domiciliari. - Il direttore de "Il Giornale", Alessandro Sallusti, è stato sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. "Sospeso dall'Ordine dei giornalisti. Grazie colleghi", ha scritto il giornalista condannato per diffamazione e che attualmente si trova agli arresti domiciliari.

Sallusti dovrà affrontare anche un nuovo processo venerdì perché è accusato di evasione. Il direttore de "Il Giornale", infatti, pur essendo ai domiciliari, era uscito di casa violando di fatto il provvedimento del tribunale. Il giornalista aveva dichiarato di sperare di essere assolto definendo il suo un "gesto simbolico".



Sospeso per tentata evasione

Sallusti è stato sospeso perché è stato aperto nei suoi confronti un procedimento penale per la tentata evasione, ha spiegato successivamente in una nota il presidente dell'Ordine dei giornalisti lombardi, Letizia Gonzales, precisando che la misura è un atto dovuto in base all'applicazione dell'articolo 39 della legge professionale.