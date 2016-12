Trenord, lo sfogo dei pendolari a Tgcom24: "Viviamo un vero incubo, è vergognoso"

- Continuano i disagi in Lombardia dopo il caos che ha travolto la rete Trenord con ritardi e treni cancellati. Furiosi i viaggiatori che per il terzo giorno consecutivo si trovano a dover fronteggiare la situazione. "Non sapere cosa ti aspetta, dal momento che ti rechi in stazione a prendere l'unico mezzo che hai a disposizione per poter andare a lavorare, è come subire una violenza", scrive Valeria a Tgcom24.

Le mail di protesta dei nostri lettori si susseguono. "A Rho la situazione è insostenibile, i treni arrivano con almeno 30 minuti di ritardo e già pieni da non riuscire a salire", denuncia Antonietta. "Dalle 7:30 sono riuscita ad arrivare al lavoro alle 10 e tutto ciò è vergognoso. Si viaggia peggio che coi carri bestiame: è uno schifo, un vero schifo".



Elisabetta testimonia con una foto (a lato) quanto sta accadendo a Corbetta. "Situazione ancora fuori controllo - scrive -. Treno 07:37 da Corbetta-Santo Stefano Ticino (MI) bloccato dai pendolari esausti! E' arrivato con solo tre carrozze invece di almeno 6, con gente già stipata sulle porte d'ingresso, lasciando a piedi centinaia di persone. Due ore e un quarto per arrivare in ufficio, non male".



Dallo sfogo di chi viaggia, sembra che la gravità della situazione non sia dovuta solo agli errori del nuovo software utilizzato dall'azienda. "Ad aggravare ancora di più la situazione tolgono anche dei vagoni ai treni, così oltre ad essere pochi i mezzi che viaggiano sono anche più corti del solito e strapieni Come è possibile una situazione simile?", si chiede Laura. "La situazione è peggiorata in questi 3 giorni, ma a Rho la situazione è drastica da mesi ormai", ribadisce Antonietta.

Continuano anche oggi i disagi dei pendolari come testimonia Michela Mornata, ma nonostante i problemi di rimborsi neanche l'ombra: "Credo non sia possibile dover attendere in stazione senza avvisi e letteralmente abbandonati al caos più totale: disservizi in continuazione, dopo 4 giorni siamo ancora qui ad attendere che sistemino il software, ma hanno avuto benissimo il tempo di aumentare il costo dell'abbonamento mensile!! In più, alla richiesta al personale Trenord del motivo per cui, nonostante i continui ritardi e soppressioni, non venga mai concesso il famigerato bonus, questi rispondono con scarsa simpatia - Vorreste il bonus per dei piccoli ritardi? Non è mica deragliato un treno, signori! - il tutto si commenta da solo...".

Andrea Pelucchi, abbonato a Trenord, ha inviato questa mail all'operatore lombardo: "Gentili Signori, dopo 1 settimana (quasi) di disservizi causati dalla evidente incompetenza informatica di qualcuno, ora annunciate lo sciopero (vergognoso)? Ma come? Per favore diteci che è uno scherzo! Diteci che è un errore informatico anche lo sciopero! Diteci che i treni sono in ritardo a causa della neve! Diteci quello che volete ma non prendeteci in giro! Non importa se poi non aderirà nessuno, non importa se lo farete di notte o se lo farà una sola sigla sindacale minoritaria: è il principio! Tristemente mi domando: dove abitiamo?".

Alessandro Romeo chiede al Codacons un intervento legale: "Sono un abbonato mensile Trenord, per la tratta Legnano-Milano. Inutile che spenda parole sui fatti di questi giorni, io lavoro anche il sabato e la domenica, oltre ad arrivare in ritardo si viaggia stivati come bestiame. È un paradosso che se un trasportatore venisse fermato, e trovato con degli animali in quelle stesse condizioni, viene denunciato all'istante e a Trenord viene invece permesso di farlo a delle persone, bambini, anziani. Inoltre, e ne sono quasi certo, un treno ha una omologazione sul numero di persone che possono trasportare, ma questo poco importa a Trenord. Sono con voi per un'azione, è ora di finirla".