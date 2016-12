- La guardia di finanza ha eseguito un ordine di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Giuseppe Biesuz, amministratore delegato di Trenord. Le accuse, a quanto si apprende, riguardano un'ipotesi di bancarotta della società Urban Screen, di cui Biesuz è stato a.d. fino al 2008, e non Trenord. Per il gip, il manager avrebbe dissipato 685 mila euro del patrimonio aziendale.

Questi 685 mila euro sarebbero stati distratti dalla Urban Screen e dissipati da Besuz attraverso false fatturazioni. E' quanto emerge dall'inchiesta, coordinata dal pm di Milano Sergio Spadaro e condotta dal comando provinciale della gdf, che ha portato a una misura cautelare firmata dal gip Vincenzo Tutinelli.Giuseppe Biesuz è stato condotto ai domiciliari poco prima di una conferenza stampa che era stata convocata stamattina, per fare il punto su. La conferenza stampa si doveva svolgere attorno a mezzogiorno, nella sede Trenord in Piazzale Cadorna. I giornalisti erano tutti sul posto quando è stato comunicato che l'incontro era stato annullato.La misura degli arresti domiciliari per Biesuz è incentrata, da quanto si è saputo, sul pericolo di reiterazione del reato, perché, in sostanza, Biesuz ha 'alle spalle' condanne definitive per 2 anni e 5 mesi, compresa una per bancarotta con pena condonata.