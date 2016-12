Milano, video di un minore disabile: Google sotto accusa per violazione della privacy

foto Ap/Lapresse 12:02 - Il sostituto procuratore generale di Milano, Laura Bertolè Viale, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nel processo d'appello per violazione della privacy a carico di tre dirigenti ed ex dirigenti di Google. Il processo riguarda la pubblicazione di un video nel quale veniva ritratto un ragazzo disabile mentre veniva vessato dai compagni di scuola. Per il pg con la pubblicazione "sono state date lezioni di crudeltà a 5.500 visitatori". - Il sostituto procuratore generale di Milano, Laura Bertolè Viale, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado nel processo d'appello per violazione della privacy a carico di tre dirigenti ed ex dirigenti di Google. Il processo riguarda la pubblicazione di un video nel quale veniva ritratto un ragazzo disabile mentre veniva vessato dai compagni di scuola. Per il pg con la pubblicazione "sono state date lezioni di crudeltà a 5.500 visitatori".

I tre dirigenti, David Carl Drummond, ex presidente del Cda di Google Italia, George De Los Reyes, ex membro del Cda di Google Italia, e Peter Fleicher, responsabile delle strategie del gruppo, sono stati condannati in primo grado a 6 mesi con la sospensione condizionale della pena per violazione della privacy, mentre sono stati assolti dall'accusa di diffamazione. La sentenza del secondo grado è attesa per il 21 dicembre.



Pg: "Controlli non effettuati perché costosi"

Secondo il pg, i tre responsabili di Google dovevano "effettuare un controllo sui dati caricati in rete, un controllo preventivo che avevano la possibilità di fare e che non è stato fatto per ragioni di costo, un controllo che infatti avrebbe rallentato l'azione di Google sul mercato dei video che era in forte espansione".



Nel febbraio 2010 il giudice Oscar Magi aveva condannato i tre manager stabilendo, in sostanza, che c'era stata una carenza di informazione da parte di Google in relazione al consenso sul trattamento dei dati. Il pg, invece, va oltre e spiega che gli imputati sarebbero responsabili "non per la mancata informazione, ma per una mancanza di controllo preventivo, che non è stato fatto a fini di lucro perché il video era una fonte di guadagno". Quel video, ha aggiunto il magistrato, non poteva essere diffuso perché tra l'altro "conteneva dati sensibili relativi alla salute del minore".



Legali Google: "Insegnante doveva vigilare"

Se c'era qualcuno che aveva "l'obbligo giuridico" di vigilare non era certo Google, ma era la professoressa di quell'istituto tecnico di Torino dove il minorenne disabile venne insultato e vessato dai suoi compagni di scuola che riprendevano le angherie, poi caricate in rete. Lo ha spiegato l'avvocato Giuseppe Vaciago, uno dei legali dei tre manager.



Tra i difensori dei responsabili del motore di ricerca c'è anche l'avvocato e parlamentare, Giulia Bongiorno, la quale, davanti ai giudici della Corte d'Appello, ha sottolineato che "come emerso chiaramente dalle indagini della polizia giudiziaria, non vi era alcun messaggio pubblicitario connesso a Google Video e pertanto Google non ha tratto alcun profitto da questo o altri video" e che "i tre imputati sono stati condannati in primo grado in base a un obbligo informativo sul trattamento dei dati "che non è previsto nel nostro ordinamento".



Google: "Vicino al ragazzo"

"Come abbiamo sempre detto - ha inoltre fatto sapere Google Italia, attraverso il suo Policy Manager, Giorgia Abeltino -, ci sentiamo vicini al ragazzo, vittima di un atto di bullismo in quel video riprovevole. I bulli, responsabili per la violazione della sua privacy, sono già stati puniti. Confidiamo che nel processo d’appello verrà dimostrata l'innocenza dei nostri colleghi".