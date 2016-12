foto Ansa

- Stava verificando le condizioni del fienile, ma la struttura ha ceduto e l'uomo è precipitato in un pozzo profondo dieci metri: per quasi 5 ore è rimasto da solo al freddo e al buio. I vigili del fuoco lo hanno salvato dopo un intervento complesso. L'incidente è accaduto ad Azzanello (Cremona), protagonista un pensionato di 61 anni. E' stata la moglie che, non vedendolo tornare, ha dato l'allarme. L'uomo ha riportato la frattura di una gamba.