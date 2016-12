Milano, uomo ucciso con un colpo alla nuca

foto Facebook 17:24 - Un uomo è stato trovato senza vita in un prato nei pressi dell'area ex Innocenti, nella zona est di Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri della città, si tratta di Ivano Casetto, 48 anni, italiano nato in Svizzera e con diversi precedenti penali alle spalle. Ad ucciderlo sarebbe stato un colpo di pistola alla nuca. Dai primi accertamenti dei militari, l'uomo sarebbe stato ucciso altrove e poi scaricato nel prato. - Un uomo è stato trovato senza vita in un prato nei pressi dell'area ex Innocenti, nella zona est di Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri della città, si tratta di Ivano Casetto, 48 anni, italiano nato in Svizzera e con diversi precedenti penali alle spalle. Ad ucciderlo sarebbe stato un colpo di pistola alla nuca. Dai primi accertamenti dei militari, l'uomo sarebbe stato ucciso altrove e poi scaricato nel prato.

Il corpo dell'uomo è stato trovato da un passante riverso nel prato e in un primo momento si era pensato ad un incidente o un malore. Il cadavere non presentava infatti segni evidenti di violenza e solo un attento esame del cadavere ha portato alla scoperta del foro sulla nuca.



L'arma usata, secondo i carabinieri, dovrebbe essere una pistola di piccolo calibro. Casetto aveva precedenti per reati vari, in particolare prostituzione e porto abusivo di armi.