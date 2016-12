foto Getty

08:43

- Un italiano di 37 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, ha raccontato di essere stato accoltellato, la scorsa notte, durante una lite con alcuni marocchini in piazza Giovanni dalle Bande Nere a Milano. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale San Carlo dove è stato accompagnato da un parente. Raggiunto da alcuni fendenti al torace e sulle braccia, è in prognosi riservata ma, al momento, non in pericolo di vita.