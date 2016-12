foto Getty Correlati Guarda il filmato amatoriale 11:06 - Le note di "Bella Ciao" suonate dalla Banda degli Ottoni a Scoppio, fa scoppiare un caso politico alla consegna degli Ambrogini d'Oro a Milano. Al momento del ritiro della civica benemerenza, è partita la canzone che ha fatto arrabbiare PdL e Lega. I consiglieri Carlo Masseroli e Alessandro Morelli, hanno stigmatizzato l'accaduto. Di "vergognosa pagliacciata" ha parlato il coordinatore cittadino del PdL, Giulio Gallera. - Le note di "Bella Ciao" suonate dalla Banda degli Ottoni a Scoppio, fa scoppiare un caso politico alla consegna degli Ambrogini d'Oro a Milano. Al momento del ritiro della civica benemerenza, è partita la canzone che ha fatto arrabbiare PdL e Lega. I consiglieri Carlo Masseroli e Alessandro Morelli, hanno stigmatizzato l'accaduto. Di "vergognosa pagliacciata" ha parlato il coordinatore cittadino del PdL, Giulio Gallera.

"Al Teatro Dal Verme si è assistito a una pagliacciata che ha infangato la gloriosa tradizione della cerimonia di consegna degli Ambrogini ed ha umiliato la nostra città. Sono stati premiati sedicenti musicisti che suonano nel centro sociale Torchiera - ha spiegato Gallera - immobile occupato abusivamente e più volte sgomberato, che hanno dato vita ad una messinscena inaccettabile suonando "bella ciao" e lanciando proclami a difesa dei centri sociali abusivi".



"Inoltre - ha aggiunto - si è consentito a numerosi premiati politicamente connotati di intervenire al microfono, in dispregio del protocollo e dalla tradizione, per lanciare messaggi politici e slogan assolutamente fuori luogo. Pisapia chieda scusa pubblicamente ai milanesi per aver trasformato una delle più importanti e significative cerimonie milanesi nella festa dell'Unità".