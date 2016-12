Dopo Google, verifiche Gdf su Facebook Italia

foto LaPresse Correlati Il ministero del Tesoro contro Google Italia 12:57 - La guardia di finanza ha avviato verifiche su Facebook Italia. Il Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Milano ha condotto una serie di accertamenti amministrativi presso gli uffici milanesi dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg. Si tratta, con ogni probabilità, del riscontro di un corretto adempimento degli obblighi tributari in Italia, esattamente come avvenuto qualche giorno fa con Google Italy. - La guardia di finanza ha avviato verifiche su Facebook Italia. Il Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle di Milano ha condotto una serie di accertamenti amministrativi presso gli uffici milanesi dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg. Si tratta, con ogni probabilità, del riscontro di un corretto adempimento degli obblighi tributari in Italia, esattamente come avvenuto qualche giorno fa con Google Italy.

Gli accertamenti, cominciati alcuni giorni fa, riguardano gli ultimi anni e sarebbero finalizzati alla verifica del rispetto delle normative fiscali. L'obiettivo dei finanzieri, in particolare, sarebbe quello di accertare se Facebook Italia abbia evaso le tasse "caricando" su società estere del gruppo servizi che invece vengono forniti in Italia.



La replica di Facebook

Facebook ha dichiarato che la società "paga le tasse in Italia come parte della sua attività nel Paese e rispetta molto seriamente i propri obblighi ai sensi della legislazione italiana in materia fiscale. Facebook lavora a stretto contatto con le autorità fiscali di ogni Paese in cui opera per garantire la conformità con la legislazione locale. Facebook ha cooperato pienamente con la guardia di finanza nel corso delle indagini e intende continuare a farlo".