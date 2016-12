foto LaPresse

00:12

- Una nomade di 24 anni incinta è precipitata da un balcone del terzo piano di un condominio a Mediglia, nel Milanese ed è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. La giovane, secondo i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, avrebbe cercato di saltare assieme ad una 14enne di etnia rom dalla scala comune al balcone di un appartamento, per svaligiarlo. Ma le è mancata la presa ed è caduta nel cortile interno.