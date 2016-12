foto Ansa Correlati Lea Garofalo, trovato il corpo

Delitto Garofalo, sei ergastoli 09:35 - Dal carcere di Milano, dove è recluso da aprile con l'ergastolo per l'omicidio della ex collaboratrice di giustizia, Lea Garofalo, Carmine Venturino prende carta e penna e scrive la sua verità sui fatti. A muoverlo al passo sarebbe stata la sofferenza per aver perso la fidanzata, Denise, figlia della vittima, a sua volta testimone di giustizia. Obbligato a corteggiarla per pedinare la madre, si era innamorato e ora dice: "Non sono un mostro".

Lea Garofalo, 35 anni, era una collaboratrice di giustizia nell'ambito di alcune indagini su ambienti vicini alla 'ndrangheta. La donna era uscita dal programma di protezione perché le sue dichiarazioni non erano ritenute significative. Così, era tornata allo scoperto, nonostante numerose richieste alle istituzioni di essere difesa. Scomparsa il 24 novembre 2009, i suoi resti sono stati trovati a ottobre 2012.



Per punirla per aver parlato, l'ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco, legato alle 'ndrine di Petilia Policastro e Crotone, le tese una trappola chiamandola a Milano con la scusa di discutere degli studi della figlia. Ma all'appuntamento la donna si era trovata anche Venturino e Rosario Curcio, altro appartenente al clan, che la caricarono su un furgone e la uccisero.



Carmine Venturino, 34 anni, obbligato ad avvicinare la figlia per pedinare la madre, ha finito per provare un sentimento vero per Denise. La ragazza, dopo aver scoperto che il suo fidanzato era anche tra i killer di Lea, lo aveva lasciato. Ora lui soffre per questo distacco e ha cominciato a collaborare spinto dal suo comportamento. "Il coraggio di Denise, la forza che ha, mi è servita da esempio", scrive, come riporta il Corriere della Sera.



L'uomo parla poi di come andarono i fatti: Lea venne caricata su un furgone da lui, Cosco e Sabatino, poi portata in un campo tra Cinisello Balsamo e Monza. Venne torturata per sapere cosa avesse rivelato dei traffici dell'ex. Poi strangolata, il corpo chiuso in un bidone e dato alle fiamme. Fu proprio Venturino a rivelare dove trovare i resti e a negare che la donna venne sciolta nell'acido. Ora lui si difende e vuole alleggerirsi la coscienza: "Non sono un mafioso. Non sono un mostro", scrive in modo incerto metà in stampatello e metà in corsivo.