foto Ansa Correlati Ferito giovane centro sociale Orso 10:56 - A poche ore dall'aggressione, a Milano, a un appartenente del centro Orso, un centinaio di militanti dei centri sociali ha tentato di prendere d'assalto, la scorsa notte, una sede del capoluogo lombardo dei cosiddetti "hammer skin", una formazione di estrema destra. Con il volto coperto, hanno prima tentato di entrare, e poi hanno affrontato le forze dell'ordine, che erano già in allerta. Ne sono scaturiti tafferugli.

E proprio i centri sociali milanesi si sono dati appuntamento in piazza, stasera, a Milano. Secondo quanto diffuso da alcuni siti internet antagonisti, i centri sociali e i gruppi antifascisti saranno alle 18, in piazzale Loreto, per manifestare contro l'aggressione denunciata ieri sera da un appartenente al centro sociale Orso, che ha detto di essere stato accoltellato da due naziskin.



L'uomo, un 35enne, dopo essere stato operato oggi sta meglio, ma in città il mondo antagonista e in fermento. E quanto accadrà oggi sarà cartina di tornasole per il giorni a venire.