I genitori litigano e lui spara: muore il padre

foto Ansa 00:52 - Una guardia giurata di 24 anni ha ucciso a colpi di pistola il padre di 47 anni che litigava con la madre. E' accaduto a Cesano Boscone (Milano), dove Denis S., ha sparato al padre Enzo due colpi con la sua arma d'ordinanza, una Beretta 98. Il giovane avrebbe premuto il grilletto nel tentativo di interrompere la lite tra i genitori. Ha esploso due colpi: uno alla spalla e l'altro, fatale, all'addome. La guardia giurata è stata arrestata dai carabinieri. - Una guardia giurata di 24 anni ha ucciso a colpi di pistola il padre di 47 anni che litigava con la madre. E' accaduto a Cesano Boscone (Milano), dove Denis S., ha sparato al padre Enzo due colpi con la sua arma d'ordinanza, una Beretta 98. Il giovane avrebbe premuto il grilletto nel tentativo di interrompere la lite tra i genitori. Ha esploso due colpi: uno alla spalla e l'altro, fatale, all'addome. La guardia giurata è stata arrestata dai carabinieri.

Denis Stevan, guardia giurata di 24 anni, ha sparato al genitore che stava minacciando la moglie con un coltello da cucina. Il giovane ha estratto la sua arma d'ordinanza e l'ha puntata in direzione di Enzo Stevan, operaio incensurato di 47 anni, nel tentativo di fermarlo. L'uomo, però, non si è fatto intimorire e ha minacciato di aggredirlo. E' stato allora che il figlio ha esploso due colpi. L'intervento del 118, chiamato dai vicini spaventati dalle urla e dagli spari, è stato inutile.



La guardia giurata è rimasta in casa accanto alla madre in attesa dell'arrivo dei Carabinieri. Quando i militari della compagnia di Corsico lo hanno arrestato non ha opposto resistenza.



Ancora oscuri i motivi della lite tra padre e madre, anche se sembra che non fosse la prima volta che in casa Stevan si alzasse la voce. Anzi, gli investigatori fanno sapere che in passato c'erano già state liti tra i coniugi, tuttavia mai degenerate. Non si sa cosa abbia alzato il livello dello scontro stasera, tantomeno cosa abbia spinto Enzo ad afferrare il coltello e a puntarlo contro la moglie.