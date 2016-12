foto Ansa Correlati Milano, morto in strada: pestaggio? 19:25 - Si è costituito l'autore dell'aggressione avvenuta la notte del 29 novembre in via Castelvetro a Milano. La violenta lite aveva causato la morte di un operaio, Enrico Rossetti. A presentarsi alle forze dell'ordine è stato Marco C., milanese, autotrasportatore di 34 anni. L'uomo ha un precedente per furto che risale a una decima di anni fa e si è costituito alla Squadra mobile, che indaga sul caso. - Si è costituito l'autore dell'aggressione avvenuta la notte del 29 novembre in via Castelvetro a Milano. La violenta lite aveva causato la morte di un operaio, Enrico Rossetti. A presentarsi alle forze dell'ordine è stato Marco C., milanese, autotrasportatore di 34 anni. L'uomo ha un precedente per furto che risale a una decima di anni fa e si è costituito alla Squadra mobile, che indaga sul caso.

Il 44enne ucciso nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo un aperitivo con gli amici, era stato ritrovato agonizzante in strada. Una volta soccorso, in un primo momento era sembrato che l'uomo fosse morto per cause naturali: non erano infatti stati trovati segni tangibili di percosse.



Poi però la moglie della vittima si era presentata alla polizia sporgendo denuncia: un amico del marito le aveva raccontato di un pestaggio subito dal coniuge. Le indagini della squadra mobile, che hanno prelevato le telecamere esterne al locale, hanno in seguito confermato la lotta tra i due.