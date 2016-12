foto Da video

- Al direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, è stato convalidato l'arresto per evasione per aver violato gli arresti domiciliari. Il giornalista, durante l'udienza a porte chiuse, si è impegnato a rispettare scrupolosamente le prescrizioni. Sallusti ha anche detto che il suo è stato un gesto simbolico. Il 6 dicembre davanti al tribunale di Milano si aprirà il processo a suo carico per l'evasione di oggi.