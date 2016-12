foto Ansa

09:58

- Un pensionato di 73 anni è stato arrestato per abusi su due bambine. L'uomo, di Bergamo, già in passato aveva avuto problemi con la giustizia per vicende simili. Le sorelline, di età inferiore ai 14 anni, erano sue vicine di casa. Le violenze sarebbero andate avanti per anni senza che nessuno si accorgesse di niente. Fino a quando una donna ha visto dalla finestra scene che non lasciavano spazio a equivoci e si è rivolta alla polizia.