01:58

- Alessandro Sallusti, il direttore de "Il Giornale" condannato definitivamente a 14 mesi di reclusione per diffamazione e nei cui confronti è stata disposta la detenzione domiciliare, passerà tutta la notte in redazione. "Notte al giornale. Se vogliono mi arrestano qui. Grazie a tutti" ha scritto Sallusti in un tweet. Il direttore dovrebbe ricevere nella giornata di sabato la notifica dell'ordinanza firmata dal magistrato Guido Brambilla.