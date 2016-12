foto Ansa 23:26 - Potrebbe essere stato picchiato a morte un uomo trovato morto in strada a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì. In un primo momento sembrava che il decesso fosse dovuto a cause naturali ma la moglie dell'uomo si è presentata agli uffici della questura sporgendo denuncia: un amico del marito le avrebbe raccontato di un pestaggio subito dal consorte. Ora si stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza. - Potrebbe essere stato picchiato a morte un uomo trovato morto in strada a Milano nella notte tra mercoledì e giovedì. In un primo momento sembrava che il decesso fosse dovuto a cause naturali ma la moglie dell'uomo si è presentata agli uffici della questura sporgendo denuncia: un amico del marito le avrebbe raccontato di un pestaggio subito dal consorte. Ora si stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza.

L'uomo, un 44enne, era stato trovato in fin di vita via Castelvetro, dopo un aperitivo con gli amici al locale Cubolungo: portato all'ospedale San Carlo era morto per emorragia interna. Volante e ambulanza giunte sul posto non avevano però trovato segni tangibili di percosse.



Stando al racconto di sua moglie però non si sarebbe trattato di un semplice malore, ma un presunto omicidio. Le indagini della squadra mobile, che hanno prelevato le telecamere esterne al locale, hanno confermato la lotta tra i due.



In questura stanno ascoltando le persone più vicine alla vittima, compresa la moglie e l'amico che avrebbe visto il pestaggio. E' necessario comunque attendere l'esito dell'autopsia per chiarire se proprio l'aggressione abbia causato il decesso.