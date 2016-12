foto Ansa Correlati Caso Spinelli, vuota la chiavetta usb

Il sequestro Spinelli finisce nel mirino dei servizi segreti, che avvieranno un'indagine interna per approfondire i fatti che si sono susseguiti nell'ambito della vicenda del ragioniere di Berlusconi. L'indagine riguarderà soprattutto il periodo che intercorre tra l'avvenuto sequestro e la ritardata denuncia all'autorità giudiziaria.

I servizi intendono chiarire anche se la scorta del leader del Pdl e gli uomini della sua sicurezza giocarono un ruolo in questa vicenda, come si apprende da alcuni commissari al termine dell'audizione al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) del direttore dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), Arturo Esposito.



Il Copasir ha sentito Esposito a proposito della riorganizzazione dell'Agenzia in relazione al rafforzamento dell'attività in materia di cyber-crime e di intelligence economica, e sulla situazione dell'ordine pubblico. Il direttore, dice una nota del Copasir, ha inoltre riferito al Comitato a proposito del sequestro di Giuseppe Spinelli e del ruolo svolto dal personale assegnato alla tutela dell'ex presidente del Consiglio.



Secondo il racconto ai magistrati dello stesso ragioniere, gli uomini dell'Aisi che proteggono Berlusconi, il giorno dopo il sequestro, sono stati mandati a casa del ragioniere per scortarlo in un luogo segreto. I componenti del Copasir hanno dunque chiesto conto al general Esposito di un possibile uso "distorto" (al di là dei compiti istituzionali cui sono assegnati, cioè la tutela di Berlusconi) degli agenti del servizio segreto interno. E proprio per ricostruire esattamente gli avvenimenti il direttore dell'Aisi ha annunciato che un'indagine interna accerterà eventuali irregolarità.