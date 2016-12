foto Ansa

10:58

- Una multa di 21mila euro: a tanto ammonta la maxi-sanzione che un 29enne di Pavia dovrà pagare dopo aver patteggiato per guida in stato di ebbrezza e aver convertito la pena di due mesi e venti giorni in una sanzione pecuniaria. La vicenda risale al 25 giugno 2011: il giovane era alla guida della sua auto quando fu coinvolto in un incidente (senza feriti). Sottoposto all'etilomentro e trovato positivo, venne denunciato.