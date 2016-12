foto LaPresse

- Alessandro Sallusti, condannato per diffamazione, annuncia di aver dato mandato ai suoi legali di chiedere al magistrato di sorveglianza se può continuare a lavorare. Nell'attesa che il giudice si pronunci sugli arresti domiciliari, il direttore del Giornale dichiara: "Anche se non vado in carcere e quindi non ci sarà la violenza fisica della detenzione, resta la violenza psicologica dell'essere privati della libertà".