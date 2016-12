foto LaPresse Correlati Il caso Ruby 13:44 - Continua la sfilata di testimoni nell'ambito del processo Ruby. Giovanna Rigato, ex Grande Fratello, ai giudici ha spiegato di non aver visto mai "nulla di strambo" alle cene ad Arcore, tranne una sera in cui le ragazze, dietro una porta, aspettavano di entrare in una stanza. Rigato aveva saputo che avevano ricevuto soldi. Claudia Amarghioalei ha detto invece che gli unici aiuti da Berlusconi sono 2.500 euro al mese e la retta all'università. - Continua la sfilata di testimoni nell'ambito del processo Ruby. Giovanna Rigato, ex Grande Fratello, ai giudici ha spiegato di non aver visto mai "nulla di strambo" alle cene ad Arcore, tranne una sera in cui le ragazze, dietro una porta, aspettavano di entrare in una stanza. Rigato aveva saputo che avevano ricevuto soldi. Claudia Amarghioalei ha detto invece che gli unici aiuti da Berlusconi sono 2.500 euro al mese e la retta all'università.

Il processo, dove il leader del Pdl è accusato di concussione e prostituzione minorile, è stato aggiornato al 3 dicembre.



Giovanna Rigato conosce Silvio Berlusconi dal 2005: ha partecipato anche alle serate a Villa San Martino. La ragazza, che ha un figlio, ha spiegato di essere sempre stata considerata una benestante e per cui "non mi ha mai dato soldi". Soldi che invece, come ha spiegato in aula, il leader del Pdl avrebbe dato alle altre ragazze. Tra queste la sua amica Francesca Cipriani.



"Ricordo di somme differenziate per ciascuna ma non ho la più pallida idea del perché". La Rigato, che ha più volte ribadito di non aver mai ricevuto somme da Berlusconi, ha però un "contratto in Mediaset che mi è stato confermato anche dopo la gravidanza". Per il contratto prende uno stipendio di "50mila euro all'anno lordi".



"Mi paga la retta dell'università"

Le spese universitarie e 2.500 euro al mese: sono questi gli aiuti che Berlusconi garantisce a Joana Claudia Amarghioalei, una delle ragazze ospiti alle cene di Arcore.



La giovane ha raccontato di essersi iscritta alla Bocconi prima di conoscere Berlusconi, con l'idea di chiedere la borsa di studio. "Nel mentre ho conosciuto il presidente - ha raccontato ai giudici - che mi ha detto che avrebbe pensato lui alle spese universitarie". Tuttora Berlusconi dà del denaro. "Mi mancano quattro esami alla fine e ho già chiesto la tesi". "Lei con le sue commensali ad Arcore di cosa parlava? Queste cene le portavano un arricchimento intellettuale?", ha chiesto il pm Ilda Bocassini alla studentessa. "Ascoltavo Berlusconi parlare di politica, attualità e calcio. Il presidente chiedeva alle ragazze cosa ne pensassero della crisi finanziaria e della situazione politica. Con le altre parlavo di argomenti leggeri, banali". "Io sogno di diventare amministratore delegato di una società internazionale, ma essere donna e carina fa rima con .... Se poi hai una storia come la mia alle spalle...", ha sottolineato Amarghioalei.



Diana Mora: "Ruby mi sembrava sola come un cagnolino"

Diana Mora, la figlia del talent scout che avrebbe introdotto Ruby ad Arcore, ha spiegato di aver conosciuto la giovane nel 2010 quando si presentò all'agenzia del padre per fare un casting e che già allora "mi disse che era marocchina e che aveva 19 anni". Diana Mora, rispondendo alle domande in aula, ha affermato che lei mai le parlò del leader del Pdl e che però le sembrava "sola come un cagnolino" e cioè in difficoltà: "Ci incontravamo in ufficio, mi parlava dei suoi sogni e mi raccontò della sua storia difficile con i genitori". La Mora ha inoltre spiegato che nell'estate del 2010 vennero presentate a suo nome due istanze di affidamento della minorenne, ma una venne depositata a sua insaputa.