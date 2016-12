foto Facebook Correlati Le foto di Gianluca su Facebook 12:32 - Un ragazzo di 18 anni è morto a Chignolo Po, nel Pavese, in seguito ad un accoltellamento. Gianluca Serpa è stato trovato agonizzante da padre che, verso le due della notte, era uscito a cercarlo non avendolo visto rincasare. L'uomo ha subito condotto il figlio al pronto soccorso di Castel San Giovanni dove, tuttavia, per lui non c'è stato nulla da fare. - Un ragazzo di 18 anni è morto a Chignolo Po, nel Pavese, in seguito ad un accoltellamento. Gianluca Serpa è stato trovato agonizzante da padre che, verso le due della notte, era uscito a cercarlo non avendolo visto rincasare. L'uomo ha subito condotto il figlio al pronto soccorso di Castel San Giovanni dove, tuttavia, per lui non c'è stato nulla da fare.

Ad uccidere Gianluca, che si trovava riverso a terra nei pressi di un bar vicino a casa, è stata una ferita da taglio al petto. Tra le cause della morte vi sarebbe un emorragia che gli ha fatto perdere molto sangue, nonostante il non lungo tragitto per arrivare al pronto soccorso.



I carabinieri del Nucleo investigativo di Pavia e dalla Compagnia di Stradella che indagano sull'accaduto stanno sentendo i familiari per far luce sulla vicenda che presenta ancora molti lati oscuri: il padre e il fratello non hanno fornito informazioni chiare ai carabinieri o hanno dato particolari in parte contraddittori. Non si esclude che la vicenda possa essere maturata in ambito familiare.



L'attenzione degli investigatori dell'Arma, quindi, si sta concentrando anche sulla famiglia, di origine calabrese, e dove sarebbero presenti anche alcuni soggetti con precedenti, e le conoscenze interpersonali della vittima. L'accoltellamento è avvenuto in via XXV Aprile, non lontano dalla strada dove risiedeva il ragazzo, ma al momento non è stata indicata una dinamica precisa di un omicidio con tutta probabilità maturato al culmine di una lite.