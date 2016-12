foto Tgcom24 Correlati Il negozio dove è stato ucciso il ladro 18:22 - Omicidio nella notte a Caravaggio, nella Bassa Bergamasca. Il titolare di un negozio di prodotti agricoli ha ucciso uno dei ladri che gli stavano svaligiando il locale. E' accaduto attorno alle 4 di stamattina, quando un cinquantenne della zona, secondo le prime ricostruzioni ha sentito dei rumori provenire dal negozio posto sotto la sua abitazione, dove alcuni ladri, non si sa ancora quanti, stavano prendendo a mazzate la vetrina. - Omicidio nella notte a Caravaggio, nella Bassa Bergamasca. Il titolare di un negozio di prodotti agricoli ha ucciso uno dei ladri che gli stavano svaligiando il locale. E' accaduto attorno alle 4 di stamattina, quando un cinquantenne della zona, secondo le prime ricostruzioni ha sentito dei rumori provenire dal negozio posto sotto la sua abitazione, dove alcuni ladri, non si sa ancora quanti, stavano prendendo a mazzate la vetrina.

Affacciatosi dal balcone per vedere cosa stesse accadendo, l'uomo, ha preso con sé una pistola regolarmente denunciata e dopo aver visto la banda di delinquenti al lavoro, ha esploso un paio di colpi di pistola in direzione dei ladri, a suo dire per farli desistere.



Un proiettile ha colpito un uomo di circa 40 anni, di origini romene, uccidendolo sul colpo. Poco dopo sul posto sono giunti i carabinieri.



Il 50enne è indagato a piede libero con l'accusa di omicidio volontario. Secondo quanto emerso i ladri erano disarmati. Il pm Gianluigi Dettori ha fissato per domani l'autopsia sul corpo del romeno.