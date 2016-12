foto LaPresse

22:07

- Una 68enne è in gravi condizioni dopo essere stata investita da una moto-pirata. E' avvenuto a Madone, nella Bergamasca, dove la pensionata stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da uno scooter di grossa cilindrata. Il conducente dello scooter è finito a terra, ma si è rialzato, è risalito in sella e si è dato alla fuga. La polizia locale ha raccolto i frammenti del veicolo per cercare di risalire al proprietario.