foto Ansa 13:49 - Un anziano è rimasto ferito questa mattina da un proiettile vagante mentre passeggiava in via Tiziano. L'uomo, per motivi ancora da chiarire, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco a un gluteo. Sul posto si trovano i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica del caso. - Un anziano è rimasto ferito questa mattina da un proiettile vagante mentre passeggiava in via Tiziano. L'uomo, per motivi ancora da chiarire, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco a un gluteo. Sul posto si trovano i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica del caso.

L'anziano rimasto ferito ha più di 90 anni. Secondo le prime informazioni, ha avvertito un dolore al gluteo sinistro e si è subito diretto verso casa sua, in via Panzini. Una volta rientrato, ha chiamato il 118. I soccorsi, subito arrivati, lo hanno trasportato in codice verde all'ospedale di San Carlo.



I carabinieri hanno detto che al loro centralino sono arrivate alcune telefonate che parlavano di "spari", ma al momento non è possibile chiarire la dinamica di quanto avvenuto e gli accertamenti proseguono.