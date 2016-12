foto LaPresse

- Sarà gestita dallo Stato la Blue Call, l'azienda che gestisce molti call center e che ha subito l'infiltrazione della cosca della 'ndrangheta dei Bellocco. Dopo il sequestro, assicura il procuratore aggiunto della Dda milanese Ilda Boccassini "tuteleremo i 600 dipendenti che ci lavorano e non possono rimanere disoccupati". "E pensare - ha aggiunto il procuratore Edmondo Bruti Liberati - che c'era chi diceva che la 'ndrangheta in Lombardia non esiste".